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Вітренко пішов з "Нафтогазу"

П'ятниця, 17 липня 2020, 09:15
 

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершує свою роботу в компанії.

Про це написав сам Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України". Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність", - написав він.

"Залишаючи в "Нафтогазі" великі напрацювання (і гроші від "Газпрому" - напрям, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії і держави достатньо компетентності та порядності використовувати їх на благо громадян України", - додав Вітренко.

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Нагадуємо:

Раніше Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу".

Серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

У "Нафтогазі" пояснили скорочення посади виконавчого директора Юрія Вітренка "оптимізацією внутрішньої організаційної структури, функціоналу та обов'язків між підрозділами".

Економічна правда

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