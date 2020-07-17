Голова податкового комітету ВР звинуватив Марченка у зриві реформи митниці

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

Про це він написав у Telegram.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", - підкреслив нардеп.

Він, зокрема, зазначив, що 16 липня у рамках кримінальних проваджень Нацполіція спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора задокументувала злочинну діяльність співробітників Одеської митниці, яка полягала в одержанні неправомірної вигоди від імпортерів за безперешкодне митне оформлення (ч. 3 ст. 368 КК України).

Гетманцев повідомив, що були затримані керівник митного посту "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного посту "Одеса" Віктор Залепа та керівник митного посту "Одеса" Володимир Лиманський.

За його словами, 13 березня 2020 року правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів Осипчуком за оформлення ТЗ.

"12 травня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів Залепою за оформлення вантажу з одягом. 10 липня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів Лиманським за оформлення контейнера з іграшками", - додав Гетманцев.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що червневі надходження до держбюджету стали на 5,5% більше, ніж очікувалось, за його словами це означає, що почалася ефективна боротьба зі схемами на митниці.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

Економічна правда