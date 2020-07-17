Українські євробонди дорожчають на тлі призначення нового глави НБУ – ЗМІ

Станом на 13:30 (по Києву) 17 липня українські євробонди подорожчали у середньому на 0,5 - 0,8% у залежності від термінів погашення.

Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що відтоді, як стало відомо про призначення нового голови НБУ, дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2023 році знизилась до 5,94%, а напередодні дохідність паперів сягала 6,6%.

"Аналогічна динаміка спостерігається і по євробондах з погашенням у 2025 році, дохідність яких впала до 6.76%, тоді як напередодні вона перевищила 7,4%", - йдеться у повідомленні.

Водночас дохідність євробондів з погашенням у 2032 році впала з 7,9 до 7,4.

Учасники ринку, яких опитало видання, пояснили таку динаміку кількома факторами.

Зокрема, зараз загалом на ціну українських паперів впливає загальносвітова ситуація на ринку.

Крім цього, ринок отримав "зрозумілого" голову НБУ, від якого не слід очікувати сюрпризів, і який розуміє інтереси інвесторів.

Нагадаємо: