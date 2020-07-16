Новини 16 липня: новий голова НБУ, злам Twitter, віцепрем’єр з промисловості

Про нового голову НБУ. Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Про нову очільницю Антимонопольного комітету. Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську новим керівником Антимонопольного комітету.

Про кошти банків-банкрутів. Фінансовий комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт нардепа Олександра Дубінського про віднесення вимог НБУ за угодами рефінансу з неплатоспроможними банками з першої до п'ятої черги кредиторів, у Нацбанку заявили, що цей законопроєкт "руйнує основну роль НБУ".

Про віцепрем’єра з промисловості. Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Про недовіру керівництву УЗ. Транспортний комітет Верховної Ради на засіданні проголосував за висловлення недовіри керівництву "Укрзалізниці".

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НБУ має нового голову: чи варто вже бігти купувати долари

Нацбанк очолив Кирило Шевченко. Що відомо про нового голову, чому Банкова зробила ставку на нього, до чого тут МВФ, і чи варто чекати кардинальних змін в НБУ.