Рада призначила нового керівника АМКУ

Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську новим керівником Антимонопольного комітету.

За це рішення проголосували 255 нардепів.

"Основний пріоритет - припинення антиконкуретних дій органів влади, боротьба з картелями та монопольним становищам на ринках", - заявила перед голосування Піщанська.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови від 15 липня про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Піщанська з 2004 по 2015 роки працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли ексголова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Також у її декларації вказано, що вона володіє цінними паперами АрселорМіттал Кривий Ріг.

З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів "Метінвест Холдинг" Ахметова-Новинського.

Також вона володіє ТОВ "Закупівельні рішення", має долю в ТОВ "СТЕМ Інжиніринг" (45%) та контрольний пакет акцій "Промпроектсервіс" (94%).

У червні на сайті телеканалу "Прямий" вийшло розслідування, в якому зазначається, що сестра Ольги Піщанської Світлана Піщанська управляє справами президента Володимира Зеленського в Італії. Президент нібито переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсора "Слуги народу" - Світлану Піщанську.

В інтерв'ю thePage Ольга Піщанська прокоментувала інформацію про зв'язок її сестри Світлани Піщанської і президента Зеленського.

"Я - сестра Світлани Піщанської. Але я хочу зазначити, що інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину" - сказала вона.

"Що стосується мене, то я б хотіла зазначити, що весь свій шлях я створювала сама", - додала Ольга Піщанська.

Економічна правда