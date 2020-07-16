Профільний комітет Ради проголосував за недовіру керівництву УЗ

Транспортний комітет Верховної Ради на засіданні проголосував за висловлення недовіри керівництву "Укрзалізниці".

Про це у Facebook повідомив голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

За його словами, утримались четверо, решта - за.

"Ситуацію, в якій опинилася компанія, довше терпіти неможливо – Укрзалізниця зараз у найкритичнішому стані за весь час свого існування.

Фактично весь топ-менеджмент – у статусі виконуючих обов’язки, в.о. голови правління УЗ Іван Юрик – залишився у спадок від старої команди. Весь цей колектив в.о. керівників працює розлагоджено, без розуміння стратегії розвитку компанії, рішення, які ухвалюються, безсистемні й хаотичні, ведуть не до виходу з кризи, а ще глибше заганяють УЗ до банкрутства", - напмсав Скічко.

"В такій ситуації комітет з питань транспорту та інфраструктури був зобов’язаний вдатися до сьогоднішнього кроку і тим самим привернути публічну увагу до небезпеки, яка загрожує стратегічно важливому для економіки та безпеки країни підприємству", - додав він.

Нагадуємо:

За підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

Економічна правда