ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів, Нацбанк проти

Фінансовий комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт №2459 нардепа Олександра Дубінського про віднесення вимог НБУ за угодами рефінансу з неплатоспроможними банками з першої до п'ятої черги кредиторів, у Нацбанку заявили, що цей законопроєкт "руйнує основну роль НБУ".

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ще один законопроєкт пана Дубінського (№2459).

Його вже було ухвалено у першому читанні. Попри несхвальну позицію НБУ, комітет рекомендував ухвалити його у другому читанні та в цілому", - заявили в НБУ.

"Цей законопроєкт руйнує основну роль НБУ - роль кредитора останньої інстанції для інших комерційних банків. Фактично, НБу хочуть позбавити гарантії на повернення виланих кредитів рефінансування, а банки можливостей на підтримку з боку регулятора", - наголосили в регуляторі.

"Законопроєкт №2459 пропонує змінити порядок повернення коштів наданих НБУ кредитів. Якщо раніше НБУ мав законодавчо закріплене право на позачергове задоволення своїх кредиторських вимог до збанкрутілих банків за рахунок застави, то відтепер буде у 5 черзі.

Насправді, не так важливо чи це третя, чи п'ята, чи сьома черга. За базовими принципами банкінгу заставний кредитор має перевагу над тимми, у кого застави немає.

І Нацбанк як кредитор, який надавав кошти під заставу, повинен мати право на гарантованість повернення цих коштів. А через ухвалення цього законопроєкту такої гарантії не буде. Фактично, нам пропонують у законодавчий спосіб поставити хрест на такому понятті, як "інститут застави", - пояснили в НБУ.

"Відсутність гарантії повернення коштів рефінансування - це не лише збитки НБУ. Це і збитки держави, тобто платників податків, тобто нас із вами. Адже НБУ перераховує свій прибуток до держбюджету", - заявили у регуляторі.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2459 про віднесення вимог НБУ за угодами рефінансу з неплатоспроможними банками з першої до п'ятої черги кредиторів.

Економічна правда