Новини вихідних: скорочення від ОПЕК+ та ВДЕ-інвестори

Про ВДЕ-інвесторів. Інвестори у відновлювані джерела енергії будуть зобов'язані подати до суду на ДП "Гарантований покупець" через невиплату за вироблену ними електроенергію.

Про ДТЕК. Компанія олігарха Рината Ахметова ДТЕК Енерго за результатами першого кварталу 2020 року отримала чистий збиток у 7,5 мільярдів.

Про ФОПів. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду.

Про ОПЕК+. Країни-учасниці ОПЕК+ домовились продовжити скорочення нафтовидобутку до кінця липня.

Про митницю. За результатами роботи у травні митницями перераховано до бюджету 27 млрд, що еквівалентно 85,2% плану.

Про держдопомогу. Згідно з постановою Кабміну відтепер допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.