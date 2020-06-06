ВДЕ-інвестори будуть подавати до суду на ДП "Гарантований покупець"

Інвестори у відновлювані джерела енергії будуть зобов'язані подати до суду на ДП "Гарантований покупець" через невиплату за вироблену ними електроенергію.

Про це заявив засновник компанії Vindkraft Ukraine Карл Стурен, передає "Інтерфакс".

"У найближчому майбутньому власники об'єктів ВДЕ зобов'язані будуть подати до суду на "ГарПок". Вже зараз через тривалі затримки виплат, багатьом компаніям уже нічим платити відсотки по кредитах.

Платимо тільки податки, і то вже не довго зможемо це робити. Якщо ми не будемо подавати до суду, то з нас в першу чергу запитають кредитори", - зазначив Стурен.

За його словами, "ГарПок - пустишка" та арешт його оахунків нічого не дасть.

"Для розрахунків, швидше за все, потрібно буде створювати третю компанію. Це займе багато часу і призведе до патової ситуації", - роз'яснив Стурен.

Нагадуємо:

Борги державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел та НАЕК "Енергоатом" загалом становлять 20 млрд грн.

У травні інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.