ДТЕК Енерго за результатами першого кварталу отримала чистий збиток у 7,5 мільярдів
Компанія олігарха Рината Ахметова ДТЕК Енерго за результатами першого кварталу 2020 року отримала чистий збиток у 7,5 мільярдів.
Про це йдеться на сайті компанії.
Компанія повідомляє, що негативним фактором став обвал цін на біржових сегментах ринку електроенергії України.
Повідомляється, що з січня по березень 2020 року ціна на ринку "на добу вперед" знизилася на 30% у зв'язку з регуляторними рішеннями: перегляд ПСО, обмеження ціни продажу ГарПоку, зміна ціноутворення на балансучому ринку.
"Все це призвело до того, що в першому кварталі 2020 року ДТЕК Енерго знизив виробництво електроенергії на 37,8% до 5,1 млрд кВт•год. На складах підприємств у квітні перебувало 2,9 млн тонн вугілля, що на 80% перевищує показник 2019 року", - повідомили в ДТЕК.
Також в якості причин збитків в компанії називають ослаблення курсу національної валюти через загальний економічний спад.
Економічна правда
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