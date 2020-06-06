ДТЕК Енерго за результатами першого кварталу отримала чистий збиток у 7,5 мільярдів

Компанія олігарха Рината Ахметова ДТЕК Енерго за результатами першого кварталу 2020 року отримала чистий збиток у 7,5 мільярдів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Компанія повідомляє, що негативним фактором став обвал цін на біржових сегментах ринку електроенергії України.

Повідомляється, що з січня по березень 2020 року ціна на ринку "на добу вперед" знизилася на 30% у зв'язку з регуляторними рішеннями: перегляд ПСО, обмеження ціни продажу ГарПоку, зміна ціноутворення на балансучому ринку.

"Все це призвело до того, що в першому кварталі 2020 року ДТЕК Енерго знизив виробництво електроенергії на 37,8% до 5,1 млрд кВт•год. На складах підприємств у квітні перебувало 2,9 млн тонн вугілля, що на 80% перевищує показник 2019 року", - повідомили в ДТЕК.

Також в якості причин збитків в компанії називають ослаблення курсу національної валюти через загальний економічний спад.

Економічна правда