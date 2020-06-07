Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, які митниці найкраще виконують план

Неділя, 7 червня 2020, 10:32
 

За результатами роботи у травні митницями перераховано до бюджету 27 млрд, що еквівалентно 85,2% плану. 

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Найкращі індикативні показники виконання по системі у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%.

Також повідомляється, що міністр фінансів дав низку доручень керівнику Держмитслужби, серед яких – збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100%го виконання плану та розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом. 

"Така практика має значно зменшити вплив людського фактору під час здійснення митних процедур та, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше ексголова ДМС Максим Нефьодов заявив, що у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

митниця Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україну хотіли нелегально ввезти смартфонів і техніки на 100 мільйонів гривень 4 червня 2020, 15:55
Зеленський про боротьбу з контрабандою: можна побути без кави, лосося або хамона 3 червня 2020, 17:33
Мінфін у травні зменшив план для митниці на 9 мільярдів, щоб показати ефективність - Нефьодов 3 червня 2020, 12:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!