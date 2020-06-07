Стало відомо, які митниці найкраще виконують план

За результатами роботи у травні митницями перераховано до бюджету 27 млрд, що еквівалентно 85,2% плану.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Найкращі індикативні показники виконання по системі у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%.

Також повідомляється, що міністр фінансів дав низку доручень керівнику Держмитслужби, серед яких – збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100%го виконання плану та розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом.

"Така практика має значно зменшити вплив людського фактору під час здійснення митних процедур та, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше ексголова ДМС Максим Нефьодов заявив, що у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

Економічна правда