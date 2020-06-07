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Країни ОПЕК+ погодили продовження скорочення видобутку нафти

Неділя, 7 червня 2020, 10:00
 

Країни-учасниці ОПЕК+ домовились продовжити скорочення нафтовидобутку до кінця липня.

Джерело: Reuters. ТАСС

Деталі: Зниження видобутку на 9,7 млн бар. на добу триватиме до кінця липня. Разом з тим, планувалося, що в липні щодобове скорочення складе 7,7 млн бар.

Незабаром прес-секретар президента РФ заявив, що "ці домовленості будуть мати позитивний ефект для подальшої стабілізації енергетичних ринків".

Нагадуємо:

Ціна на нафту марки Brent перевищила 40 доларів за барель вперше з березня на тлі оптимізму навколо перспективи продовження рекордних скорочень видобутку ОПЕК+, а також надій на відновлення попиту, ослабленого епідемією коронавірусу.

12 квітня країни ОПЕК+  домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.

Українська правда

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нафта ОПЕК

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