Шмигаль: Кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств", - заявив Шмигаль.

Він додав, що очікує на швидке рішення Верховної Ради щодо урядового законопроєкту, який запустить програму "Нові гроші" для українських підприємців.

"Загалом на різні програми кредитування бізнесу ми закладаємо приблизно 10 млрд грн. Якщо будемо бачити додаткову потребу, то відповідні програми будемо збільшувати", - підкреслив прем'єр мІністр.

Нагадуємо:

Кабмін пропонує ВР підтримати програму "Нові гроші", яка передбачає кредитування на 5 млрд грн для мікро, малого і середнього бізнесу.

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Економічна правда