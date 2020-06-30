Новини 30 червня: український супутник, Альфа-банк, податок на виведений капітал

Про єврооблігації. Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років.

Про конфлікт між НБУ та Радою НБУ. Рада НБУ відмовилася відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років. Правління НБУ зазначає, що такі дії Ради суперечать закону.

Про транзит газу. Росія в червні істотно збільшила транзит газу південною гілкою ГТС України на тлі зупинки газопроводу "Турецький потік".

Про український супутник. Суд відмовив повернути "Укркосмосу" кошти, які були витрачені на створення першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь". Напівготовий супутник "Либідь" з 2014 року лежить на російському підприємстві в Красноярську.

Про Альфа-банк. Суд продовжив термін досудового розслідування у справі про змову працівників Альфа-Банку та інших банків з представниками бізнесу щодо зарплатних виплат працівникам підприємств без сплати податків і зборів.

Про скорочення в "Жулянах". Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) скоротить половину 2-тисячного персоналу через кризу в авіаційній галузі внаслідок пандемії.

Про податок на виведений капітал. Президент Володимир Зеленський підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

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"Усе починає розвалюватися": глава Держкосмосу про недобудовані супутники на території Росії, гроші на ракети та "космічну державу"

Чому за 30 років космічна галузь України втратила мільярди бюджетних грошей, не створивши жодного успішного проєкту. Яке майбутнє її чекає?