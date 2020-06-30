Росія різко збільшила транзит газу через Україну

Росія в червні істотно збільшила транзит газу південною гілкою ГТС України на тлі зупинки газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

Повідомляється, що в червні транзит газу південним маршрутом ГТС України становив 26,5 млн кубометрів, що на 50% перевищує показники травня і в 4 рази більше, ніж в квітні.

"Зростання обсягів транспортування газу пов'язане з плановою зупинкою на ремонт газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня", - йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що в цей період середній режим прокачування в трансбалканському напрямку збільшився з 0,2 до 4 млн кубометрів на добу.

Раніше повідомлялося, що обсяг російського газу, що транспортується українською ГТС з початку поточного року, становив 20 млрд кубометрів, що на 46% менше, ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд кубометрів).

У червні Росія зупинила для проведення перших планово-профілактичних робіт новий газопровід Турецький потік, по якому газ транспортується по дну Чорного моря з Росії на захід Туреччини.

Економічна правда