Між Радою НБУ та правлінням знову конфлікт: не можуть призначити заступника голови

Рада НБУ відмовилася відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років. Правління НБУ зазначає, що такі дії Ради суперечать закону.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Подання про призначення Чурія на посаду заступника Голови НБУ на другий строк поспіль з 11 липня 2020 року було внесено Головою НБУ до Ради НБУ 19 червня 2020 з повним дотриманням усіх вимог чинного законодавства як до документів, так і до строків їх внесення.

Попри це Рада НБУ без належного обґрунтування причин відмовилася поставити дане питання на порядок денний сьогоднішнього засідання, збільшуючи інституційні ризики для діяльності НБУ. Під час голосування лише 4 з 9 членів Ради НБУ підтримали розгляд даного питання під час сьогоднішнього засідання", - йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку відзначають, що безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію

Голова НБУ планує ініціювати скликання позачергового засідання Ради НБУ на 6 липня 2020 року для розгляду питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ.

Нагадуємо:

Між Радою НБУ і членами правління Нацбанку не вперше виникають конфлікти.

19 грудня Нацбанк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.

Також Смолій, порівняв тези, які продукує Рада НБУ на чолі з Богданом Данилишиним, із тезами мітингарів під будівлею НБУ.

У січні голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликає до конструктивного діалогу між державою і колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Після того, як фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. Данилишин просив Раду підтримати це рішення.

Економічна правда