Київський аеропорт "Жуляни" скоротить половину персоналу - це близько 1 тисячі співробітників

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) скоротить половину 2-тисячного персоналу через кризу в авіаційній галузі внаслідок пандемії.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Зазначається, що накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства. Керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" наголошує, що неодноразово зверталось по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не отримало.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити.

На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - зазначив генеральний директор керуючої компанії "МАСТЕР-АВІА" Олег Левченко.

На даний момент кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Також зазначається, що у суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, працевлаштовано 8 тисяч співробітників. Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн. пасажирів і 30 тисяч рейсів в рік.

Нагадуємо:

4 червня Після заклику голови виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіла Сакашвілі до бізнесу говорити про проблеми, аеоропорт "Київ" та регіональні аеропорти закликали владу встановити мінімальні ставки за авіаційне обслуговування.

Економічна правда



