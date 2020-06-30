Податкова підозрює Альфа-банк у виплаті "тіньових зарплат" бізнесу

Суд продовжив термін досудового розслідування у справі про змову працівників Альфа-Банку та інших банків з представниками бізнесу щодо зарплатних виплат працівникам підприємств без сплати податків і зборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Шевченківського районного суду.

Державна фіскальна служба вважає, що для ухилення від податків банки нараховували зарплату, імітуючи готівкове поповнення карт для виплат через POS-термінали.

За даними служби, це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектора економіки.

Зазначається, що у відділеннях Альфа-Банку фахівці банку активно продають послуги з обслуговування зарплатних проєктів як офіційно, так і з розсилкою коштів на картки для виплат.

"У банківській установі (Альфа-Банку - ред) розроблена система преміювання (заохочення) працівників банку за результатами залучення клієнтів на зарплатні проєкти, обов'язково в тому числі на неофіційні. У свою чергу посадові особи Альфа-Банку отримують комісійну винагороду в розмірі близько 2-2,5% з перерахованих коштів", - йдеться в ухвалі суду.

Згідно з повідомленням, в подальшому частина отриманих коштів перераховується на безтоварні операції, зокрема оплату фінансових послуг, оплати за кредитом, надання фінансових гарантій або шляхом інкасації доставляється в каси Альфа-Банку.

Зазначається, що підприємства укладали договори в частині виплати офіційної заробітної плати - пакетної програми в ряді комерційних банків України, а також другої, не облікованої зарплати, отримуючи переважно від 5 тис грн на карту для виплат, яку оформляли паралельно з основною за вказівкою керівництва підприємства при працевлаштуванні на роботу.

Як повідомили в пресслужбі Альфа-Банку, фінансово-кредитна установа зацікавлена в повному, всебічному і об'єктивному розслідуванні обставин справи.

"В рамках згаданого в публікації досудового розслідування банк, співпрацюючи зі слідством і виконуючи рішення судових інстанцій, надав представникам правоохоронних органів вичерпну, достовірну інформацію і документи, дав згоду і взяв участь в проведенні слідчого експерименту з використанням обладнання банку", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові підкреслили, що Альфа-Банк здійснює свою діяльність і надає клієнтам широкий спектр банківських послуг і сервісів, діючи виключно в рамках українського та міжнародного законодавства, нормативних документів Нацбанку, правил і вимог міжнародних платіжних систем.

"Це підтверджується результатами планових та позапланових перевірок НБУ та інших контролюючих органів, в тому числі в частині надання стандартних платіжних сервісів, які не виявили порушень в діяльності банку", - додали в банку.

На 1 травня 2020 року Альфа-Банк за розміром загальних активів займав 6-е місце (93,486 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.