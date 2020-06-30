Саакашвілі заявляє, що Зеленський підтримав впровадження податку на виведений капітал

Президент Володимир Зеленський підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

Про це на брифінгу заявив глава виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Замість податку на прибуток, який абсолютно корупційний, вводиться податок на виведений капітал - це було підтримано президентом Зеленським. І він сказав дуже чітко: жодних напівзаходів і жодних половинчастих рішень - треба допомогти українській економіці", - сказав Саакашвілі.

За його словами, деякі представники уряду говорили, що "ми не можемо цього дозволити", тому пропонували половинчасті заходи, наприклад, в деяких областях.

"Треба брати ризики, щоб допомогти економіці - дуже сподобалася концепція президента", - заявив Саакашвілі.

Нагадуємо:

Раніше у Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлював серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка