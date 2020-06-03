"Замовна кампанія проти ДТЕК": у Ахметова відповіли на обвинувачення АМКУ

У компанії ДТЕК Рината Ахметова вважають висновки розслідування Антимонопольного комітету, щодо монополії на "Бурштинському енергоострові", замовною кампанією та заявляють про адміністративний тиск на приватний бізнес.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також у ДТЕК пояснюють, що працюють в торговій зоні острова "Острову Бурштинської ТЕС" ринку електричної енергії України в умовах значної конкуренції зі сторони інших учасників ринку та значного адміністративного цінового регулювання з боку НКРЕКП. Та зазначають, що з боку НКРЕКП ніяких питань до компанії не було.





Також повідомляється, що жодна з компаній групи не отримала попередні висновки, тому повідомлення АМКУ, до прийняття офіційного рішення більш схоже на "публічний адміністративний тиск".

У ДТЕК вважають, що АМКУ має дослідити умови роботи ринку та регуляторного середовища на рахунок існування "адміністративних обмежень, які спричиняють спотворення конкуренції".

Також компанія заявляє, що визначення, яким фігурує АМКУ у пресрелізі щодо "регіонального ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження" не існує в жодному нормативному або законодавчому акті України.

Нагадуємо:

2 червня Антимонопольний комітет кваліфікував дії "ДТЕК Західенерго" та "Д. Трейдінг" Рината Ахметова в зоні "Бурштинського енергоострову", як зловживання монопольним становищем. Компанії мають місяць на формування своєї позиції захисту.

У грудні 2019-го року Антимонопольний комітет надав компанії "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахматова обов'язкові для розгляду рекомендації щодо унеможливлення обмеження виробництва тепла та електроенергії Бурштинською ТЕС.

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

У жовтні Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва. Компанія "ДТЕК" тоді назвала необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету та запропонувала залучити до розгляду справи європейських експертів.

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Економічна правда