АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові монопольним зловживанням

Антимонопольний комітет кваліфікував дії "ДТЕК Західенерго" та "Д. Трейдінг" Рината Ахметова в зоні "Бурштинського енергоострову", як зловживання монопольним становищем. Компанії мають місяць на формування своєї позиції захисту.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

В разі прийняття комітетом рішення, яке підтвердить порушення законодавства на порушників буде накладено штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

Розслідування АМКУ розпочалося у жовтні минулого року. Його основні результати такі:

Група "ДТЕК" у складі "ДТЕК Західенерго" та "Д. Трейдінг" у липні – жовтні 2019 року займала монопольне (домінуюче) становище на регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження в торговій зоні острова "Бурштинської ТЕС".

З кінця липня 2019 року "ДТЕК Західенерго" зменшував обсяги пропонованої електроенергії в години мінімального навантаження, що призводило до зростання обсягів продажу на балансуючому ринку за більш високими для споживачів цінами.

У липні-жовтні 2019 року "ДТЕК Західенерго" встановлював на ринку "на добу наперед" в години максимального навантаження завищені та економічно необґрунтовані ціни на продаж електричної енергії.

Такі дії відповідача у справі були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, отже, кваліфікуються Антимонопольним комітетом як зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

У АМКУ зазначають, що конкуренцію "ДТЕК Західенерго" могла б скласти електроенергія з сусідніх європейських країн, перш за все Словаччини, де в досліджуваний період вона була значно дешевшою.

Однак "Д. Трейдінг", яке входить до тієї ж групи "ДТЕК", викуповувало більшу частину пропускної спроможності напрямку Словаччина-Україна, що обмежувало імпорт. Тобто, "ДТЕК Західенерго" міг диктувати свої умови всьому ринку.

Зараз "ДТЕК Західенерго" і "Д. Трейдінг" мають місяць на формування своєї позиції захисту. Потім комітет призначить засідання, на якому справу буде розглянуто за участі відповідачів.

"Бурштинський енергоостів" – це особлива зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Історично склалося, що ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від "материкової" України.

Нагадуємо:

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

Після відкритят АМКУ справи, компанія "ДТЕК" тоді назвала необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету та запропонувала залучити до розгляду справи європейських експертів. Згодом стало відомо, що Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства з розслідуванням Антимонопольному комітету щодо ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Рината Ахметова на Бурштинському енергоострові. Чистий прибуток компанії Д.Трейдінг, що здійснює торгівлю електроенергією, газом, газовим конденсатом та вугіллям за 9 місяців 2019 року становив 236,9 мільйона гривень.

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Економічна правда