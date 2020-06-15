"Укроборонпром" не отримував рішень суду щодо поновлення керівника "Антонова" і звільнить його 15 червня

"Укроборонпром" не отримував рішень суду щодо поновлення керівника ДП "Антонов" О.Донця і звільнить його з 15 червня - попередній наказ за 9 червня було скасовано через те, що Донець перебував на лікарняному.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонопром".

"Сьогодні з’явилася інформація, що Окружний адміністративний суд міста Києва нібито зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрома" від 9 червня про звільнення президента ДП "Антонов", і таким чином нібито задовольнив клопотання О.Д. Донця щодо незаконності наказу та відновив його на посаді.

ДК "Укроборонпром" не може ані підтвердити, ані спростувати зазначену інформацію, адже ані позову О.Д. Донця, ані жодних рішень суду з цього приводу Концерн станом на вечір 15 чернвя не одержував; відповідні судові акти відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Водночас, викликає здивування звернення О.Д. Донця з позовом до адміністративного суду, адже Концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а отже – не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду", - йдеться у повідомлені.

"На жаль, ми є свідками використання недоліків судової системи…. Я не бачу пана Донця керівником ДП "Антонов". У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії і різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки за дорученням прем’єр-міністра та СБУ..

Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Це його право, так само як звертатися до суду. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому", – заявив гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Нагадуємо:

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда