У справі "Антонова" та "Укроборонпрому" новий поворот

Профспілкова організація держпідприємства "Антонов" вирішила відкликати власний позов про скасування постанови Кабміну про передачу підприємства в управління Укроборонпрому.

Про це йдеться у офіційному повідомленні "Антонова".

"Оскільки розгляд справи по суті ще не розпочався, Кодекс адміністративного судочинства дозволяє відкликати позов за заявою представника позивача", - йдеться у повідомленні.

"Про позов профспілок ми дізналися з преси. Провели перемовини і дійшли згоди, що це питання зараз не на часі для підприємства", - заявив в.о. президента ДП "Антонов" Олександр Лось.

"Говорити про те, кому має підпорядковуватися "АНТОНОВ" буде доцільно після того, як в самому Концерні розпочнеться реформа і процес трансформації інших підприємств. Тоді всі на практиці зможуть оцінити плюси та мінуси реформи і відчути її переваги", - додав він.

"Ми створили спеціальну Стратегічну групу, до якої увійшли представники Концерну, нашого підприємства та профспілки. Спільно ми будемо напрацьовувати план розвитку "Антонова" та стратегію реформування галузі", - заявив Лось.

Нагадуємо:

Профспілка держпідприємства "Антонов" подала позов до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови експрем'єра Арсенія Яценюка, якою "Антонов" передали в управління держконцерну "Укроборонпром".

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда