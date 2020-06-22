Профспілка "Антонова" позивається до Кабміну про виведення компанії зі складу "Укроборонпрому"

Профспілка держпідприємства "Антонов" подала позов до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови експрем'єра Арсенія Яценюка, якою "Антонов" передали в управління держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба юридичної компанії "Ілляшев та Партнери", яка обслуговує ДП "Антонов".

"Колектив авіагіганта вважає, що постанова Кабміну від 31.03.2015 року № 269 порушує його права та була прийнята з грубим порушенням Конституції, Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про захист економічної конкуренції", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Також у позові профспілки зазначається, що передання у 2015 році цілісного майнового комплексу "Антонова" із сфери управління Мінекономрозвитку в управління "Укроборонпрому" мало вкрай негативні наслідки, що відобразилося на результатах господарської діяльності підприємства", - йдеться у повідомленні.

"В умовах втрати традиційних ринків збуту і багаторічної відсутності державних замовлень на розробку і будівництво літаків, "Укроборонпром" протягом п’яти років фактично не надав ДП "Антонов" жодної допомоги.

Натомість наразі концерн на чолі з Айваросом Абромавичусом є зайвою надбудовою, на утримання якої "Антонов" несе значні додаткові витрати. Так, на утримання "Укроборонпрому" лише у 2018-2020 роках ДП "Антонов" перерахувало внески на суму 122 млн грн. Ще 74 млн грн у 2015-2019 роках "Антонов" за вказівкою "Укроборонпрому" перерахував в якості фінансової допомоги іншим підприємствам-учасникам концерну", - додали в компанії.

В компанії "Ілляшев та Партнери" нагадали, що 15 червня 2020 року Окружний адмінсуд Києва зупинив дію наказу Айвараса Абромавичуса про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Станом на 22 червня 2020 року, згідно з даними держреєстру, керівником авіабудівного підприємства є Олександр Донець.

Нагадуємо:

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда