Новини 22 червня: "автоматичні" пенсії, "стіна Яценюка", націоналізація "Приватбанку"

Про "Приватбанк". Після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу, зокрема, легітимність прийнятих Фондом рішень по Приватбанку.

Про пенсії. Пенсійний фонд розробив і впровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Про перевірки. В уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту на тижні з 22 по 28 червня

Про "Електроважмаш". На час призначення нового керівника заводу "Електроважмаш", справу якого зараз розглядає суд, залишок доступних коштів на рахунках становив 1 млн грн, за необхідних 60 млн грн, а 80% замовлень не виконувалося в терміни, передбачені договорами.

Про танкер. З танкера "Делфі", що затонув біля Одеси в районі пляжу "Дельфін" ще 22 листопада 2019 року, розлилося паливо. Нормативи допустимої концентрації нафтопродуктів перевищені у 16,4 раза.

Про стіну. Державна прикордонна служба пропонує виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з РФ і продовжити строки його виконання до 2025 року.

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Заручники карантину і "тіні": чому уряд ігнорує креативні індустрії

У травні представники творчих професій висвітили небо у 25 містах України, протестуючи проти ігнорування урядом проблем креативної галузі. Чого вони вимагали і що не так з профільною урядовою політикою?