В Україні проведуть масові перевірки кафе, ресторанів і транспорту

В уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту на тижні з 22 по 28 червня.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов.

"Вважаю, що необхідні масові перевірки, щонайменше 10 тис. перевірок Держпродспоживслужбою щодо дотримання закладами громадського харчування норм повинні бути здійснені вже на наступному тижні", - сказав Чернишов на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 20 червня.

Він пояснив, що "відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів".

Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на Covid-19.

"Тому необхідно терміново провести коригування протиепідеміологічних заходів в напрямку посилення контролю", - сказав він

За результатами засідання Комісії Укртрансбезпека, Держпродспоживслужба, Нацполіція отримають доручення посилити нагляд над дотриманням суб'єктами господарювання протиепідемічних заходів; забезпечити здійснення заходів державного контролю над дотриманням об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я.

Крім того, буде доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на приміському залізничному транспорті та автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

Економічна правда