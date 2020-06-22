"Електроважмаш" фактично довели до банкрутства — Фонд держмайна

На час призначення нового керівника заводу "Електроважмаш", справу якого зараз розглядає суд, залишок доступних коштів на рахунках становив 1 млн грн, за необхідних 60 млн грн, а 80% замовлень не виконувалося в терміни, передбачені договорами.

Про це повідомляє заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський.

За його словами, корупціонери протягом багатьох років паразитували на "Електроважмаші".

Ігнатовський зазначив, що призначений підконтрольний менеджмент експлуатував виробничі та економічні потужності підприємства в інтересах окремих "недобросовісних бізнесових груп".

В результаті такої діяльності підприємство було фактично доведене до банкрутства. Такий стан підприємства Фонд державного майна побачив після передачі функції управління.

На самоу заводі наголошують про безпідставність проведення обшуків та вилучення документів.

"Звинувачення, за яким правоохоронці отримали доступ до фінансової та технічної документації "Електроважмашу" стосується контрактів підприємства, що були укладені за заниженими цінами попереднім менеджментом у 2016 році. Наразі нове керівництво заводу у співпраці з Фондом держмайна веде перевірку усіх дiючих контрактів "Електроважмашу" та ліквідує старі корупційні схеми, що діяли усі попередні роки.

Договір, щодо якого проводяться слідчі дії був укладений у 2016 році і ціни були відповідно погоджені. Правоохоронці вже двічі починали перевірки діяльності попереднього менеджменту за цим контрактом, проте кожного разу справа розвалювалася і не доходила до суду. Той факт, що нині проводяться слідчії дії проти нового керівництва, яке домовилося про підвищення ціни на 12% безпосередньо перед відвантаженням, а також те, що розслідування торкається ще не закритого бухгалтерського періоду, а тому даних про фактичну собівартість ще не має, свідчить про спробу певних груп впливу, які контролювали діяльність колишнього менеджменту "Електроважмашу", підірвати процес повернення підприємства під контроль держави", - йдеться у прес-релізі держкомпанії.

Також пресслужба повідомляє, що додаткові підозри викликає спроба правоохоронців вилучити технічну документацію підприємства, що не має відношення до предмета звинувачень.

"Судове рішення про виїмку документації на підставі звинувачень у продажі продукції нижче собівартості за старими контрактами нівелює зусилля керівництва за останні 6 місяців із виведення заводу з кризового стану і ставить під загрозу державний контроль над підприємством. Ми готові до всебічного сприяння роботі чесних слідчих, аби максимально швидко довести необґрунтованість звинувачень та повернутися продовжити відновлення підприємства", — зазначив в. о. гендиректора ДП "Електроважмашу" Віктор Бусько.

Нагадуємо:

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна держпідприємства "Завод Електроважмаш", з якого в обхід санкцій поставляли до Брянського машинобудівного заводу (РФ), 16 червня на харківському заводі тривали обшуки.

Представнику вищого керівництва, а також одному з директорів заводу "Електроважмаш" повідомлено про підозру у службовій недбалості та розтраті майна у великому розмірі. Сума збитків завданих заводу оцінюється в 1,2 мільйона гривень.

Економічна правда