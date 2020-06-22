Пенсія призначатиметься автоматично — Мінсоцполітики

Пенсійний фонд розробив і впровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами", - йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно заповнити атрибути анкети-заяви, додати скановані копії документів та підписати анкету-заяву КЕП і надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

"З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.

Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID)", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда