Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на будівництво проєкту "Стіна"

Державна прикордонна служба пропонує виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з РФ і продовжити строки його виконання до 2025 року.

Про це йдеться в пояснювальній записці Держприкордонслужби щодо необхідних змін проєкту "Стіна", який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Зазначається, що якщо Кабмін прийме такі пропозиції, загальна вартість "Стіни" зросте до 6,2 млрд грн, адже з початку реалізації проєкту Держприкордонслужба вже витратила 1,7 млрд грн.

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"Адміністрацією ДПрС було направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту та Держгеокадастру проєкт розпорядження Кабінету Міністрів, який передбачає завершення реалізації "Стіни" на українсько-російському кордоні у 2025 році, а також збільшення його фінансування на 4,5 млрд грн.

Таку пропозицію Держприкордонслужба обгрунтовує значним скороченням обсягу фінансування проекту", - йдеться у повідомленні.

"На будівництво "Стіни" у 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, однак розмір фактичних видатків склав 800 млн грн, тобто менш ніж половину від запланованих.

До того ж, прикордонники посилаються на зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація проекту", - пише StateWatch.

У Держприкордонслужбі зазначають, що погодження запропонованих змін матиме "позитивний вплив на інтереси громадян та органів ДПрС", оскільки це дасть змогу облаштувати інженерно-технічні споруди, засоби виявлення, спостереження та ідентифікації, що в свою чергу підвищить ефективність охорони та оборони державного кордону.

За словами прикордонників, погодження запропонованих ними змін дозволить завершити будівництво кордону на українсько-російській та українсько-молдовській ділянках у наступні періоди:

у 2020-2021 роках – в межах Харківської та Луганської областей;

у 2021-2022 роках – в межах Луганської та Сумської областей;

у 2022-2025 роках – в межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Нагадаємо, "Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.

Детальніше читайте в статті: "Велика українська стіна Авакова"

Економічна правда