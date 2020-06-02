Новини 2 червня: українські офшорники, вимоги МВФ та відставка Пишного

Про українських офшорників. Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. У реєстрі фігурують прізвища екснардепів, олігархів та керівників держпідприємств.

Про вимоги МВФ. 5 червня Міжнародний валютний фонд має схвалити нову кредитну програму для України на 5 млрд доларів, ЕП стало відомо, на що буде орієнтуватися МВФ в оцінці дій уряду.

Про інвентаризацію лісів. Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект про створення законодавчих умов впровадження державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів в Україні.

Про відставку Пишного. У Міністерстві фінансів уже визначили 5 фіналістів конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку, серед яких немає чинного голови Андрія Пишного.

Про монополію Ахметова. Антимонопольний комітет кваліфікував дії "ДТЕК Західенерго" та "Д. Трейдінг" Рината Ахметова в зоні "Бурштинського енергоострову", як зловживання монопольним становищем.

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Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Антикризова програма підтримки бізнесу "5-7-9" не виправдала сподівань, і уряд почав шукати їй альтернативу. Одна з них – портфельне гарантування.