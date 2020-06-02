Стало відомо, що чекає МВФ від України: "маяки" та дедлайни

5 червня Міжнародний валютний фонд має схвалити нову кредитну програму для України на 5 млрд доларів, ЕП стало відомо, на що буде орієнтуватися МВФ в оцінці дій уряду.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в уряді.

Більшість маяків, за виконанням яких буде спостерігати МВФ, уряд має виконати вже у 2020 році. Проте повідомляється, що для деяких з пунктів дати ще можуть змінитися.

Зокрема, у червні цього року має відбутися затвердження планів роботи з проблемними активами держбанків НБУ та Ради з фінансової стабільності

До статуту "Нафтогазу" до вересня цього року мають внести зміни, що гармонізують компанію у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також до вересня до закону про Вищу раду правосуддя мають внести зміни щодо процедури конкурсів відбору членів ВРП.

У законі про банки і банківську діяльність мають змінити зокрема, вимоги щодо структури капіталу та до самого капіталу.

Також для Фонду гарантування вкладів фізосіб планується посилення процедури ліквідації, врегулювання заборгованостей пов’язаних осіб. Відповідні зміни до законодавства мають статися у вересні цього року.

Уряд має забезпечити до вересня 2020 року те, що нові договори на комунальні послуги (відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги) укладені і прийнято спрощену процедуру переключення постачальників газу.

У березні наступного року має пройти аудит з використання коштів фонду по боротьбі з коронавірусом

На вересень 2020 також планується розробка нових оргструктур ДМС і ДПС, які будуть оперувати як дві юрособи, що складається з центрального офісу та територіальних підрозділів.

Запуск ДМС та ДПС, як єдиних юросіб має відбутися у січні 2021.

Нагадуємо:

Напередодні прем'єр заявляв, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда