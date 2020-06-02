Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці: опубліковано документи офшорів на Багамах 

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. У реєстрі фігурують прізвища екснардепів, олігархів та керівників держпідприємств.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед директорів і секретарів багамської компанії Real Estate Holding Ltd у документах значаться виключно одесити. Відповідно до опублікованих даних, її засновниками станом на 2014 рік були: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор та Олександр Урбанські

Борис Коган – одеський бізнесмен, якому місцеві ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю та купівлю яхти у спадкоємців російського олігарха Бориса Березовського.

У документах напровти Ігоря Урбанського є примітка "Government post – PEP" (державна посада – публічний діяч). У 2006 роц віні був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від Соціалістичної партії. З грудня 2007 року по липень 2009-го Урбанський працював заступником міністра транспорту та зв'язку.

У документах Real Estate Holding Ltd фігурує і син Ігоря Урбанського Олександр. Нардеп восьмого скликання. Запам'ятався своєю декларацією – разом із братом Анатолієм (на той час був головою облради Одещини) у серпні 2017 року вони купили криптовалюти (біткойн-кеш) на 73 мільйони гривень.

Відповідно до опублікованих даних, Костянтин Жеваго значився одноосібним директором компанії Pharma Distributing corp.

У пресслужбі бізнесмена повідомили, що ця компанія припинила своє існування, "інформація вже давно не актуальна", і Pharma Distributing corp. займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки та країн Карибського басейну.

Багамську компанію Golden Gate Bay Limited можна знайти в українському реєстрі юридичних осіб. Там вона виступає засновником низки компаній, так чи інакше асоційованих із скандально відомим ексголовою Центрвиборчкому і екснародним депутатом Сергієм Ківаловим. Це Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародний університет, ТОВ "Трк "Академія".

У розділі "Register of Directors" фігурують: сам Сергій Ківалов, Захарія Ківан, Аднан Ківан та Ірина Орехова.

Аднан Ківан – бізнесмен сирійського походження, одеський забудовник та власник англомовного видання KyivPost і одеського "7 каналу".

Основний бізнес – будівництво. Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана, побудувала понад 40 житлових комплексів в Одесі і в Києві, в тому числі порушуючи норми будівництва в історичних районах.

Фігурує як директор і президент багамської компанії Drink Inc. в опублікованих архівних документах Сергій Блескун - нинішній очільник ДП "Укрспирт", погоджений на призначення в.о директора "Укрспирту" прем'єром Гончаруком у жовтні 2019 року.

Багамська Drinks Inc. з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства "Дрінкс Україна", яка випускає соки торгової марки "Смак".

Пресслужба ДП "Укрспирт" надіслала таке пояснення: "19 років тому, у березні 2001 року Сергій Блескун був прийнятий на посаду комерційного директора ДП "БКС-Соки", яке входило в групу компаній Drinks Inc. У липні ДП "БКС-Соки" було перейменовано в ДП "Напої".

У 2002-му Блескун переведений на посаду директора і у вересні 2002-го був звільнений за власним бажанням. Сергій Валерійович працював виключно в Україні, зокрема на Ніжинському заводі".