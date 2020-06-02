Рада ухвалила закон про інвентаризацію лісів в Україні

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект про створення законодавчих умов впровадження державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів в Україні.

Відповідний законопроект №2379 у вівторок підтримали 322 народних депутати, передає Інтерфакс-Україна.

"В Україні державний облік лісів було проведено в 1996-му і 2011 рр. Нині актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

У ній зазначається, що національна інвентаризація лісів в Україні дасть змогу забезпечити органи державної влади й суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Законопроект передбачає, що проведення національної інвентаризації лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством. Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет міністрів .

У документі зазначається, що відомості, отримані за результатами інвентаризації, мають невідкладно вносити до Державного земельного кадастру.