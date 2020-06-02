Мінфін визначив шорт-лист кандидатів на голову Ощадбанку, Пишний покине посаду – ЗМІ

У Міністерстві фінансів уже визначили 5 фіналістів конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку, серед яких немає чинного голови Андрія Пишного.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела.

За даними видання, у списку фіналістів:

Чинний голова правління Ощадбанку Андрій Пишний у коментарі "Дзеркалу тижня" підтвердив, що не бере участі у новому конкурсі.

"Так, я підтверджую, що після скасування попереднього відбору я прийняв рішення більше в цьому не брати участь і не подав документи на знову оголошений конкурс. Треба рухатися далі", - сказав він.

"На лаві запасних ще залишаються колишній заступник голови Ощадбанку Денис Кірєєв, який очолював свого часу кредитний комітет банку та допустив формування масштабного портфелю токсичних кредитів, а також Дмитро Зінков, Ігор Францкевич, Андрій Стецевич, ще один діючий заступник голови Правління Ощадбанку, і Дмитро Крепак", - пише видання.

Нагадаємо:

У травні "у зв'язку із зовнішніми непередбачуваними обставинами" наглядова рада Ощадбанку оголосила новий конкурсний відбір на посаду голови правління банку.

Серед стратегічних завдань нового топ-менеджера банк вказав нарощування кредитування, зокрема малого та середнього бізнесу, продовження оптимізації мережі відділень, розвиток IT-напрямку, скорочення портфеля непрацюючих кредитів.

У серпні 2019 року Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, які почали роботу в червні.

Одна з причин - процедура переобрання головою банку Андрія Пишного без оголошення конкурсу.

Також регулятор вказував на конфлікт інтересів у одного з членів наглядової ради - Шевкі Аджунера (одночасно головував в наглядових радах Ощадбанку і клієнтах банку Укренерго та "Укрзалізниці").

Аджунер судиться з НБУ і вже здобув перемогу в першій інстанції.

Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.

До цього працював на посадах заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, першого заступника голови правління "Ощадбанку".

Є близьким соратником екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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