Новини 19 червня: новий міністр, підозра Омеляну, шахрайство з лотереєю

Про нового міністра. Верховна Рада на засіданні 19 червня призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Про підозру Омеляну. Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про збитки Центренерго. Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Про бізнес Медведчука і Коломойського. Віктор Медведчук прокоментував спільний бізнес з Ігорем Коломойським.

Про шахрайство з лотереєю. У ДФС заявили про новий вид шахрайства: іноземцям надсилають фейкові вимоги від імені ДФС про сплату заборгованості з податку на виграш у лотерею.

Про компенсацію для Бахматюка. Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку щодо виведення банку "Фінансова ініціатива" з ринку дозволяє ексвласнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації.

Про підтримку НБУ. У відповідь на рішення фінансового комітету ВР підтримати проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

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Боротьба з вітряками: що не так з урядовими "програмами діяльності"

Небачену досі увагу широкого загалу привернула програма діяльності уряду. Проте подібних документів уже було багато, усі і не згадаєш. Так само, як і результати. У чому проблема?