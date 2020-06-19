У ДФС попередили про новий вид шахрайства

У ДФС заявили про новий вид шахрайства: іноземцям надсилають фейкові вимоги від імені ДФС про сплату заборгованості з податку на виграш у лотерею.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"Головним управлінням власної безпеки фіскальної служби встановлено, що на адресу Державної фіскальної служби України надходять електронні повідомлення громадян інших держав щодо отримання останніми вимог, нібито від імені ДФС, про сплату заборгованості з податку на виграш у лотерею.

Державна фіскальна служба не надсилає податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги на електронні поштові скриньки фізичних осіб, в тому числі громадян інших держав", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда