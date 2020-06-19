Рада призначила нового міністра екології

Роман Абрамовський

Верховна Рада на засіданні 19 червня призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Таке рішення підтримали 264 нардепи.

"Мінекоенерго було розділено на 2 міністерства - Міненергетики та Міністерство захисту довкілля. Роман Абрамовський - діючий заступник глави Міненерго, працює на цій посаді з жовтня 2019 року. Має успішний досвід роботи як в бізнесі, так і в державній службі", - сказав прем'єр Денис Шмигаль, презентуючи кандидата на посаду перед голосуванням.

"Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати наслідки промислового забруднення і адаптуватися чи запобігати змінам клімату. Багато питань щодо інфраструктури поводження з відходами, щодо лісового господарства...

У випадку затвердження мене на посаді міністра найближчим часом я представлю чіткий покроковий план дій, який буде корелюватися з програмою дій уряду", - заявив Абрамовський перед голосуванням.

Водночас парламентська опозиція, зокрема представник "Батьківщини" Сергій Власенко нарікав, що нардепам пропонують чергового "кота в мішку": кандидата, який не деталізує свою програму діяльності на майбутній посаді.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування нардеп "Слуги народу" Олег Бондаренко запевнив, що на засіданні комітету Абрамовський "з честю склав іспит, який тривав півтори години".

Після голосування новий міністр склав присягу на вірність народу України.

Нагадаємо:

10 червня Кабмін призначив Ірину Ставчук першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів та поклав на неї обов'язки в.о. міністра.

27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Роман Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).

Він раніше обіймав посади генерального директора ПрАТ "Укрстальконструкція" (Київ), першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

Заступником голови Мінекоенерго його призначили у жовтні 2019 року.

Економічна правда