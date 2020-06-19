Після перемоги у суді Бахматюк хоче компенсації по банку "Фінансова ініціатива"

Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку щодо виведення банку "Фінансова ініціатива" з ринку дозволяє ексвласнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації і дає додатковий аргумент до пропонованого їм врегулювання з питання боргів цього банку і VAB банку.

Про це Бахматюк повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" .

"Після нещодавнього прийняття Верховною Радою "банківського" закону ми не можемо повернути собі банк, але будемо звертатися за компенсацією за всіма процедурами, які мають правовий характер. Найголовніше - суд визнав очевидну річ, що банк неправомірно вивели з ринку, що він міг працювати і був досить ліквідний", - сказав Бахматюк по телефону.

Він допустив, що Нацбанк може спробувати оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду, проте висловив упевненість, що прийняте рішення буде підтверджено.

Бахматюк зазначив, що суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні "Фінансової ініціативи". "А значить, в половині того боргу, в якому мене звинувачують, вони винні самі. Виходить, що це було свідоме доведення банку до банкрутства. Ми цей аргумент використовуємо і в міжнародних судах", - пояснив ексвласник.

Він додав, що рішення Верховного суду є серйозним аргументом для пропонованого їм останні три роки врегулювання з державою з питань боргів належали йому двох банків.

Нагадуємо:

17 червня Верховний суд виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління НБУ про виведення з ринку банку бізнесмена Олега Бахматюка "Фінансова ініціатива".

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

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Економічна правда