Медведчук прокоментував спільний бізнес з Коломойським

Віктор Медведчук прокоментував спільний бізнес з Ігорем Коломойським. Раніше повідомлялось, що Медведчук володіє часткою телеканалу 1+1 та ще низкою активів спільно з Коломойським.

Бізнес-зв’язки Медведчук прокоментував "Схемам".

На запитання журналіста, чи комфортно вести спільний бізнес з Ігорем Коломойським, який ще в 2019-му році називав його "зрадником" і "колаборантом", Віктор Медведчук відповів:

"Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів в бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно – просто так сталося і так є.

Питання бізнесу – це питання бізнесу. До чого тут ідеологія? Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, востаннє бачив років сім тому. А по телефону розмовляв років шість тому. Але ж це не заважає існуванню бізнесу".

Нагадуємо:

Нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв’язки у металургії, енергетиці, логістиці нафтопродуктів та медіа із українським олігархом Ігорем Коломойським.

Раніше програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

"1+1 media" відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі "1+1". У медіагрупі заявили, що вперше про це чують.

Адвокат Медведчука Ігор Кириленко підтвердив, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, згідно з декларацією нардепа, є власницею компанії, яка присутня також у структурі власності "1+1" та володіє 8,22% акцій телеканалу.