Новини 18 червня: Кабмін без імунітету, електроенергія для РФ, Нафтогаз та Газпром

Про Кабмін. Верховна Рада на засіданні 18 червня не підтримала оновлену програму дій уряду. За підсумками невдалого голосування уряд не отримає річний імунітет від звільнення.

Про електроенергію. "Укренерго" відновлює проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

Про Газпром. Група "Нафтогаз" продовжує розглядати можливості подачі нових позовів до "Газпрому", беручи до уваги високу вартість ведення розглядів у міжнародних судах.

Про Бахматюка. Верховний суд виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління НБУ про виведення з ринку банку бізнесмена Олега Бахматюка "Фінансова ініціатива".

Про дороги. Парламент підтримав в цілому законопроєкт №3509 , який додає до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг державного та місцевого значення, а також придбання обладнання для медичних закладів. Мова йде про виділення 35 млрд грн.

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"Дизель-шоу": як Коломойський дотискає обмеження імпорту нафтопродуктів

Група "Приват" Ігоря Коломойського за допомогою медійного та політичного тиску впритул наблизилася до обмеження імпорту нафтопродуктів з Росії. Чи вдасться олігарху "дотиснути" уряд та якими будуть наслідки для споживачів?

Економічна правда