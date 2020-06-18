Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку Бахматюка

Верховний суд виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління НБУ про виведення з ринку банку бізнесмена Олега Бахматюка "Фінансова ініціатива".

Про це повідомляє прес-служба компанії Бахматюка "Укрлендфармінг" з посиланням на копію рішення суду від 17 червня.

Відповідно до документа, суд не задовольнив касаційні скарги НБУ і Фонду гарантування вкладів на ршення судів попередніх інстанцій.

"Суд визнав дії НБУ протиправними та скасував постанову правління Національного банку. Ми боролись за справедливість 5 років. Це рішення поставило крапку в цій історії", - заявив Бахматюк.

"Рішення суду підтвердило мої слова, які я сказав на другий день після рішення НБУ про виведення банку з ринку: це був абсолютно стабільний банк, він мав можливість і далі успішно працювати, обслуговувати депозити і кредити.

Рішення тодішнього керівництва НБУ, яке приймало таке неправомірне рішення, було злочинним", - додав бізнесмен.

"Основним аргументом НБУ щодо визнання банку "Фінансова Ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов’язань за кредитами рефінансування НБУ у розмірі 1 977,8 млн грн, або 13,1% всіх зобов’язань банку, в заставі якого були ОВДП.

Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов’язання банку "Фінансова Ініціатива" були повністю погашенні в результаті списання НБУ застави ОВДП за заниженою ціною", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у 2017 році суди визнали незаконним списання ОВДП, а у 2018 році НБУ компенсував 618,450 млн грн.

Як зазначив Бахматюк, на момент виведення з ринку активи банку складали 15,3 млрд грн, а депозитний портфель становив 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, що Нацбанк у лютому 2015 року визнав банк "Фінансова ініціатива" проблемним, а у червні того ж року - неплатоспроможним.

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Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Нагадаємо:

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Економічна правда