"Укренерго" відновлює експорт електроенергії в РФ і Білорусь
"Укренерго" відновлює проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
Зазначається, що 18 червня проведуть добовий аукціон за відповідними напрямками з датою поставки електроенергії 20 червня.
А місячний аукціон з розподілення пропускної спроможності на липень пройде 22-23 червня.
"Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони ОЕС України в країни, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь).
Нагадаємо, з 12 квітня 2020 року Укренерго відповідно до вищезазначеної постанови НКРЕКП обмежило пропускну спроможність за напрямками Росія-Україна, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь та Україна-Росія до 0 МВт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.
НКРЕКП виступає за відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі після зняття карантину, щоб забезпечити на ринку конкуренцію.
Економічна правда
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