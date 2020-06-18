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"Укренерго" відновлює експорт електроенергії в РФ і Білорусь

Четвер, 18 червня 2020, 13:14
 

"Укренерго" відновлює проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Зазначається, що 18 червня проведуть добовий аукціон за відповідними напрямками з датою поставки електроенергії 20 червня.

А місячний аукціон з розподілення пропускної спроможності на липень пройде 22-23 червня. 

"Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони ОЕС України в країни, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь).

Нагадаємо, з 12 квітня 2020 року Укренерго відповідно до вищезазначеної постанови НКРЕКП обмежило пропускну спроможність за напрямками Росія-Україна, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь та Україна-Росія  до 0 МВт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

НКРЕКП виступає за відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі після зняття карантину, щоб забезпечити на ринку конкуренцію.

Економічна правда

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Укренерго електроенергія

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