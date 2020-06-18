Можуть повторити: "Нафтогаз" розглядає можливість нових позовів до "Газпрому"

Група "Нафтогаз" продовжує розглядати можливості подачі нових позовів до "Газпрому", беручи до уваги високу вартість ведення розглядів у міжнародних судах.

Про це повідомила радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми ще перебуваємо на стадії оцінки можливості реалізації цих судових процесів, оскільки вони дуже дорогі. Думаю, ніхто з нас не хоче втрачати гроші, не розуміючи можливості отримати позитивний варіант розвитку подій", - сказала вона.

Крім того, Зеркаль уточнила необхідність брати до уваги положення підписаного наприкінці 2019 року транзитного контракту.

"Ми є добросовісною стороною контракту, підписаного наприкінці 2019 року, і не хочемо давати "Газпрому" жодної можливості мати якісь зачіпки, які дадуть йому змогу уникнути виконання контрактних зобов'язань", - додала вона.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що компанія вивчає можливості для подачі нових позовів до ПАТ "Газпром" в міжнародний арбітраж і антимонопольний орган ЄС.

Зокрема, вивчається питання можливості перенесення точок передачі газу на кордон РФ - Україна за поточними контрактами європейських компаній, складність експорту газу незалежними газодобувними компаніями РФ, складність транзиту середньоазіатського газу по території РФ і отримані НАК збитки від участі "Газпрому" в боргових зобов'язаннях RosUkrEnergo.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби.

З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

Піщніше "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом