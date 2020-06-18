Рада підтримала в цілому виділення грошей з Covid-фонду на дороги 

Парламент підтримала в цілому законопроєкт №3509 , який додає до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг державного та місцевого значення, а також придбання обладнання для медичних закладів. Мова йде про виділення 35 млрд грн.

За відповідне рішення проголосували 331 депутат.

У першому читанні ці кошти планували витратити на матеріали, механізми, зарплату, сплату податків, та на забезпечення прибутку дорожніх підприємств

У підготовці до другого читання депутати додали до напрямків витрат придбання обладнання для опорних закладів охорони здоров’я, екстреної медичної допомоги, амбулаторій тощо.

Також під час доопрацювання документу нардепи додали до списку витрат дорогі місцевого значення (раніше мова йшла тільки про державні).

Нагадуємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн.

Читайте також: Назад у 2008-й, або Чи допоможе "антивірусний" фонд подолати кризу

Економічна правда