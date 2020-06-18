Рада не підтримала оновлену програму дій уряду

Верховна Рада на засіданні 18 червня не підтримала оновлену програму дій уряду.

За це рішення проголосували 207 народних депутатів. Результати голосування зала зустріла оваціями.

Програму підтримали 176 нардепів від "Слуги народу", 17 - від групи "Довіра", 8 - позафракційних та 6 - від партії "За майбутнє". Фракції "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина" та "ОПЗЖ" голосували проти.

Під час свого виступу перед голосуванням прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд та він особисто "не женуться за імунітетом".

"Ми не схожі на попередників і не будемо триматися за імунітет", - сказав він.

За його словами, програма містить кроки, зокрема, щодо підтримки бізнесу та українського виробника, локалізації, створення націонаьного авіаперевізника.

"Програма буде якісним дороговказом. Програма є правильним стратегічним документом для нашої держави", - зазначив Шмигаль.

Водночас представники різних депутатських фракцій під час своїх виступів критикували програму дій уряду, заявляючи, зокрема, що вона містить лише загальні напрямки діяльності без конкретних термінів та сум.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко додав, що його фракція почала збирати підписи за відставку уряду та уже зібрала 80 підписів.

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Нагадаємо:

17 червня Комітет ВР з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду та рекомендував Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.

Оновлена Програма діяльності уряду вже нараховує кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.

Економічна правда