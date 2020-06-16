АМКУ допускає можливі маніпуляції на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет допускає, що деякі учасники ринку електроенергії можуть вдаватися до антиконкурентних практик.

Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит Енергореформи.

"Проведений комітетом макроекономічний і факторний аналіз функціонування різних сегментів ринку електричної енергії протягом 2020 року може свідчити про застосування деякими гравцями ринку антиконкурентних практик", - йдеться в листі

.У комітеті відзначили, що з метою з'ясування дійсних обставин справи на енергоринку і оперативного виявлення і припинення можливих порушень конкурентного законодавства направлені запити про інформацію до виробників електроенергії, постачальникам, трейдерам, НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", а також до Національної комісії , що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

За підсумками аналізу отриманої інформації комітет в стислі терміни прийме відповідне рішення, йдеться в листі.

"Слід зазначити, що мова йде про дії виробників електроенергії і трейдерів, які можуть мати ознаки недобросовісної конкуренції, в тому числі шляхом маніпулювання ціновими заявками та обсягами електроенергії на ринку", - уточнюють в комітеті.

При цьому в ньому не виключили, що така поведінка, серед іншого, може бути обумовлено бездіяльністю НКРЕКП.

В АМКУ підкреслили, що сигнали про ймовірні порушення на ринку е/е почали надходити від громадськості і органів влади, зокрема, від депутатів парламенту, серед яких є звернення голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрія Геруса.

"Український ринок електроенергії постійно знаходиться у фокусі уваги АМКУ як ринок, який характеризується високою концентрацією і обмеженою конкуренцією", - підкреслили в комітеті.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось,що голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус готує звернення до СБУ та РНБО через зовнішні адміністративні обмеження атомної генерації.

4 травня Герус повідомив, що у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.