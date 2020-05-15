Герус звертатиметься до СБУ та РНБО через штучну зупинку блоків АЕС

Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус готує звернення до СБУ та РНБО через зовнішні адміністративні обмеження атомної генерації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на те, що у різних ремонтах перебувають 5 атомних блоків, загальне недовантаження працюючих блоків сьогодні на 11:32 складає 1170 МВт - такими є зовнішні адміністративні обмеження роботи Енергоатому.

Мінімум половина із цього обмеження є надуманим. Більше того, тиждень тому Енергоатом ніс потужність на 900 МВт більше - 8200 МВт - хоча за тиждень нічого особливо у системі не змінилося, ні погода, ні споживання", - пише нардеп.

На думку Геруса, обмеження генерації АЕС посилює залежність від олігархічних фінансово-промислових груп.

"На українських АЕС вже накопичилося запасів ядерного палива на 1,5-2 роки наперед, і є твердий графік подальших закупівель ядерного палива.

Така штучна зупинка блоків Енергоатому створює величезні ризики та проблеми, а також посилює залежність енергетичної галузі від окремих олігархічних фінансово-промислових груп, що на мою думку, становить загрозу національній безпеці. Готую звернення до СБУ та РНБОУ", - резюмує нардеп.

Нагадуємо:

14 травня Герус повідомив, що у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Рината Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Економічна правда