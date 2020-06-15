Новини 15 червня: план уряду, прожитковий мінімум, поновлене авіасполучення
Про план уряду. Кабмін опублікував оновлену Програму дій уряду - вона, зокрема, передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020-2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.
Про прожитковий мінімум. Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тисячі гривень
Про авіа. В Україні з 15 червня відновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви
Про "Газпром". Російський газовий монополіст "Газпром" почав демонтаж труб на території РФ, по яким постачається газ в Україну.
Про робочі місця. Станом на 12 червня у рамках проєкту "Дороги та робота" працевлаштовано 7 729 дорожників.
Ви хочете дізнатися більше?
Уряд вводить "податок" на смартфони, планшети, телевізори та папір: що тепер буде
Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу. До чого це може призвести?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua