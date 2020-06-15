Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий мінімум

Марина Лазебна

Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тисячі гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму - це вимога часу. Ми повинні, нарешті, сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання.

Іноді диву даєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив'язати до вимірювання гідного життя людини. Тому, перш за все, потрібно змінити підходи і сферу його застосування", - сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що наразі в 40 законах виплати, штрафи і надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму, в зв'язку з чим у держави склалася патова ситуація, коли через штучно створений низький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.

"Тому спільно з профільним комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Ми дискутуємо, наприклад, по формулі визначення: чи буде він становити 40% від середньої заробітної плати по країні, або буде визначатися нормативно-структурним методом", - додала вона .

За словами Лазебної, Мінсоцполітики є прихильником саме нормативно-структурного методу, суть якого полягає у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму і його питомої ваги, за основу беруться показники Міністерства охорони здоров'я, про те, скільки потрібно людині споживати різних продуктів харчування.

Міністр підкреслила, що на сьогоднішній день реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2-4,3 тис грн.

Відповідаючи на питання, чи буде в бюджеті наступного року він зафіксований на такому рівні, Лазебна заявила, що так повинно бути, "але ми повинні визначитися, як ми будемо досягати цього стандарту. Але, головне, чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".

Нагадуємо:

Згідно з державним бюджетом на 2020 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року становить 2 027 гривень, з 1 липня - 2 118 гривень, з 1 грудня - 2 189 гривень.