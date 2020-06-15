Україна відновлює міжнародне пасажирське авіасполучення

В Україні з 15 червня відновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Уряд на засіданні 12 червня ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску і пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

"Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення", – повідомив Криклій.

За його словами, пасажирів з України готові приймати аеропорти декількох країн.

З 15 червня літаки з України готові приймати Албанія, Туреччина, США (без обмежень на кордоні) та Велика Британія (з дотриманням 14-денного карантину).

З 27 червня українські літаки прийматимуть в Тунісі (з тестуванням після прибуття).

З 1 липня громадян, можливо, прийматимуть Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція. Вони розглянуть питання відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні.

У прикордонній службі додали, що, за рішенням Кабміну, з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску вилучили 15 міжнародних аеропортів.

"Варто зауважити, що серед 15 пунктів пропуску для повітряного сполучення, в яких відновлено роботу, в 13 можливі пасажирські перевезення", – заявила ДПСУ 13 червня.

Закритими залишаться 40 пунктів пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю.

Економічна правда





